Borsa günü düşüşle tamamladı

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Bankacılık endeksi yüzde 0,83 ve holding endeksi yüzde 1,67 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,03 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 5,43 ile turizm oldu.

Bu arada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bıraktı. TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, "Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte; ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumları, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır." denildi.

Ukrayna'nın doğusundaki Rus ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında bazı silahlı çatışmaların yaşandığına yönelik iddialar, piyasalarda belirsizliklerin hakim olmasına neden oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışının gündemin odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, G20 finans liderlerinin bir araya geldiği zirvenin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının yarın piyasaların odağında bulunacağını ifade etti.

Yarın veri gündeminde yurt içinde konut satış istatistikleri ve tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Japonya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de 2. el konut satış verilerinin öne çıkacağını bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 puanın destek, 2.090 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.