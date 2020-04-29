Borsa günü düşüşle tamamladı

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 559,88 puan azalırken, toplam işlem hacmi 13,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,21, holding endeksi yüzde 1,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,38 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 2,50 ile madencilik oldu.

Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve ABD'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 puanın destek, 102.500 ve 103,400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.