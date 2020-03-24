Borsa, günü düşüşle tamamladı

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.549.63 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 5,85, holding endeksi yüzde 2,54 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,25 ile bilişim, en çok gerileyen yüzde 13,82 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, Türkiye'de Kovid-19 salgınında ölüm ve vaka sayısının artmaya devam ettiğini, buna karşılık alınan tedbirlerin de birbiri ardına geldiğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomiye destek sağlamak amacıyla sınırsız varlık alımı dahil yeni tedbirler açıklamasına karşın küresel piyasalardaki satış baskısının devam ettiğini belirten analistler, salgına ilişkin haber akışının piyasalar üzerinde etkili olmaya devam edeceğini bildirdi.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB),açıklayacağı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 82.000 ve 80.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.