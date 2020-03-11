Borsa, günü düşüşle tamamladı

11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6.076,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 6,46, holding endeksi yüzde 5,14 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri günü değer kaybıyla tamamlarken en çok gerileyen yüzde 11,81 ile spor oldu.
Analistler, küresel piyasaların yeni haftaya petrol fiyatlarındaki sert düşüşün negatif etkisi ve devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle başladığını bildirdi. BIST 100 endeksi, gün içinde 102.000 puanın altını görmesinin ardından kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü bir önceki kapanışa göre yüzde 5,54 değer kaybıyla 103.524,02 puandan tamamladı.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmaması ve Suudi Arabistan ve Rusya yetkililerden gelen açıklamaların herhangi bir anlaşmaya ilişkin beklentileri azaltması sonrası Brent petrolün varil fiyatı yüzde 30 değer kaybıyla 31 dolar seviyelerini görmesinin ardından 36,5 dolar seviyelerinde dengelendi.
Arz fazlasının artması riskinin fiyatlanması ve Kovid-19 salgınının ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağına kesin gözüyle bakılmasının etkisiyle gerileyen petrol fiyatları, enerji devi hisseler ve bağlı yatırım fonları üzerinden dünya pay piyasalarında da tarihi düşüşlere neden oldu. Enerji ve bağlı sektör hisselerindeki sert düşüşler öncülüğünde ABD ve Avrupa borsalarında kayıplar ortalama yüzde 6'ya ulaşırken, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların alımları ile gelişmiş ülke tahvillerinin faizi tarihi düşük seviyelere indi.
Piyasalardaki oynaklığın aşırı derecede arttığına, bu nedenle yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğine dikkati çeken analistler, özellikle ABD ve Avrupa merkez bankaları başta olmak üzere ekonomi yönetimlerinin atacağı adımlara piyasaların vereceği tepkilerin takip edileceğini söyledi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 103.400 ve 101.200 seviyelerinin destek konumuna geldiğini vurguladı.
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