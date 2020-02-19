Borsa, günü düşüşle tamamladı

AA

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 681,16 puan azalarak 120.110,70 puana inerken, toplam işlem hacmi 6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 0,70 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,12 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,01 ile orman,kağıt,basım oldu.

Analistler, yurt içinde, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının beklendiğini belirterek, yurt dışında ise koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki ilk etkilerinin görülebileceği verilerin takip edileceğini ifade etti.

Bugün öğleden sonra ABD'de New York Fed imalat endeksi verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.200 seviyesinin destek, 122.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.