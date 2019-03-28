Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5.523,45 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 7,62, holding endeksi yüzde 5,38 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Genele yayılan satışların etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 91.500-92.000 bandında dengelendi

Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi ile uluslararası rezervler ve döviz likiditesinin yurt dışında ise ABD'de büyüme, Avro Bölgesinde güven endeksleri ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, 91.300 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.