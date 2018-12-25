Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 333,85 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi yüzde 0,56 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,83 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,70 ile orman, kağıt, basım oldu.

Güne yükselişle başlayan ve analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 92.500 seviyesini test eden BIST 100 endeksi, 91.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, veri takviminin zayıf olduğunu belirterek, dünya genelinde Noel tatili nedeniyle borsaların kapalı olduğunu ifade etti.

Suriye ile ilgili gelişmelerin TL varlıkların seyri açısından önemli olduğuna dikkati çeken analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 93.400 seviyelerinin direnç, 91.300 ve 90.000'in destek konumunda olduğunu dile getirdi.