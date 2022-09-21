Borsa günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,97 değer kaybıyla 3.245,76 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,74 puan azalırken, toplam işlem hacmi 59 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 3,99, holding endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,95 ile madencilik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi piyasalardaki dalgalı seyir sürdüğünü belirterek, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma ve güncellenen makroekonomik projeksiyonlarda para politikasının gelecek dönem seyrine ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam yüzde 84 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini kaydeden analistler, kasım toplantısı için ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi.
Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararının piyasaların odak noktasında olacağını belirtti.
Veri gündeminde yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Avro Bölgesinde tüketici güven endeksinin öne çıkacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 puanın destek, 3.300 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 13'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 13 oldu.
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