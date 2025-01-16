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        Borsa güne yükselişle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,09 yükselişle 9.846,11 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 10:17 Güncelleme: 16.01.2025 - 10:17
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        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 106,39 puan ve yüzde 1,09 artışla 9.846,11 puana çıktı.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,50, holding endeksi yüzde 1,02 değer kazandı.

        Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran banka oldu.

        Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kazanarak 9.739,72 puandan tamamladı.

        Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinden alınan olumlu sinyaller ile bilanço açıklayan bankaların beklentilerin üzerinde kar açıklaması sonrası pozitif bir seyir izleniyor.

        Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar, Almanya'da enflasyon, İngiltere'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.750 ve 9.600 seviyesinin destek, konumunda olduğunu kaydetti.

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