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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa güne yükselişle başladı - Borsa Haberleri

        Borsa güne yükselişle başladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,73 yükseliş yaşadı. Endeks 9.980,15 puana yükselirken, sektör endeksleri arasında öne çıkan yüzde ise 1,73 ile spor oldu. Analistler, ABD Merkez Bankası tarafından açıklanan verilerin piyasanın olumlu gidişatına yön verdiğini ve bütçe dengesinin takip edileceğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 11:08 Güncelleme: 12.08.2024 - 11:40
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        Borsa güne yükselişle başladı
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,73 yükselişle 9.980,15 puandan başladı.

        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,76 puan ve 9.980,15 puana yükseldi.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,87, holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,73 ile spor, tek gerileyen yüzde 2,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,89 değer kaybederek 9.907,38 puandan tamamladı.

        Analistler, ABD'de resesyon endişelerinin azalmasıyla küresel piyasalarda geçen hafta görülen toparlanmanın haftanın ilk işlem gününde de devam ettiğini belirtti.

        ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini ifade eden analistler, verinin piyasaların yönü üzerinde de belirleyici olabileceğini söyledi.

        Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentisi ile federal bütçe dengesinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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