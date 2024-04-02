Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Seçim
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.003,46 %-0,41
        DOLAR 31,9540 %-0,29
        EURO 34,4777 %-0,17
        ALTIN 2.332,08 %-0,78
        FAİZ 46,18 %-1,68
        GÜMÜŞ GRAM 26,95 %-0,02
        BITCOIN 66.024,00 %0,49
        GBP/TRY 40,2268 %-0,27
        EUR/USD 1,0780 %0,09
        BRENT 89,69 %0,87
        ÇEYREK ALTIN 3.812,95 %-0,78
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa güne yükselişle başladı - Borsa Haberleri

        Borsa güne yükselişle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından güne yüzde 0,31 yükselişle 9.186,00 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 10:16 Güncelleme: 02.04.2024 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa güne yükselişle başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,46 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 9.186,00 puana çıktı.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,06 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,11 ile orman kağıt basım olurken, tek kaybettiren ise yüzde 1,51 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

        Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,10 değer kazancıyla 9.079,97 puandan tamamladı.

        Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

        Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Almanya'da öncü enflasyonun yanı sıra ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Türk Toraks Derneği'nden "çöl tozu" açıklaması
        Türk Toraks Derneği'nden "çöl tozu" açıklaması
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Yunan adalarına kapıda vize başladı
        Yunan adalarına kapıda vize başladı
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        "Bu filmi çekenler tutuklanmalı
        "Bu filmi çekenler tutuklanmalı
        Sokakta 4 çocuk annesini katletmişti! Unutkan cani!
        Sokakta 4 çocuk annesini katletmişti! Unutkan cani!
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar
        Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        Akraba evliliğinde düşüş sürüyor
        Akraba evliliğinde düşüş sürüyor
        44 numaralı Alman milli takımı formasına yasak
        44 numaralı Alman milli takımı formasına yasak
        Şam'daki saldırı İran'da protesto edildi
        Şam'daki saldırı İran'da protesto edildi
        Öldürdüğü kuyumcuyu bagajda gezdirmişti! Kadın kimliğiyle yakalandı!
        Öldürdüğü kuyumcuyu bagajda gezdirmişti! Kadın kimliğiyle yakalandı!
        Takdir etmek için dokunmuş! Öğretmene 16 yıl istendi!
        Takdir etmek için dokunmuş! Öğretmene 16 yıl istendi!
        Eşi barışmayı kabul etmedi! Baba vahşeti!
        Eşi barışmayı kabul etmedi! Baba vahşeti!
        Süper Lig devlerinden Cuadrado yarışı!
        Süper Lig devlerinden Cuadrado yarışı!
        Trump mal varlıklarına el konulmasını önledi
        Trump mal varlıklarına el konulmasını önledi
        Habertürk Anasayfa