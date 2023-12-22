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        Borsa güne yükselişle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 yükselişle 7.769,78 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 10:32 Güncelleme: 22.12.2023 - 10:32
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        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,82 puan artışla ve yüzde 0,06 değer kazancıyla 7.769,78 puana çıktı.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,37 artarken, holding endeksi yüzde 0,14 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,38 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile inşaat oldu.

        Dün, alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,33 değer kazancıyla 7.764,95 puandan tamamladı.

        Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl başlaması öngörülen faiz indirimlerinin süresi ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini ifade ederek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği kişisel tüketim harcamalarına çevrildiğini söyledi.

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        Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye yükseltti.

        PPK metninde, "Kurul, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir." ifadesi dikkat çekti.

        Öte yandan, dün açıklanan verilere göre, TCMB toplam rezervleri, 15 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 154 milyon dolar artışla 142 milyar 528 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, yurt dışı yerleşiklerin yıl başından bu yana hisse senetlerindeki toplam alımı da yaklaşık 1 milyar 175 milyon dolar oldu.

        Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve ABD'de kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.810 seviyesinin direnç, 7.590 ve 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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