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        Borsa güne yükselişle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,86 yükselişle 7.912,44 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 10:08 Güncelleme: 08.11.2023 - 10:08
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        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 67,64 puan artışla ve yüzde 0,86 değer kazanarak 7.912,44 puana çıktı.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,73 ve holding endeksi yüzde 0,71 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,98 ile turizm, en çok gerileyen yüzde 0,86 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

        Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kaybıyla 7.844,80 puandan tamamladı.

        Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarıyla yön arayışının devam ettiğini belirterek, dünya genelinde artan resesyon endişelerinin emtia fiyatlarında oynaklığı beslediğini söyledi.

        Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Özet Döviz Pozisyon Raporlaması'nı kaldırırken, Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'nin (SRVTS) kapsamını firma kapsamı ve firmaların ülke ekonomisindeki temsil düzeyini artırmak amacıyla güncelledi.

        Bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de toptan eşya stokları verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.950 ve 8.020 seviyelerinin direnç, 7.800 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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