Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.439,34 %1,30
        DOLAR 27,7504 %0,15
        EURO 29,5464 %0,28
        ALTIN 1.678,25 %0,59
        FAİZ 24,17 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 19,80 %0,96
        BITCOIN 26.738,00 %0,08
        GBP/TRY 34,1837 %0,14
        EUR/USD 1,0623 %0,04
        BRENT 86,70 %1,03
        ÇEYREK ALTIN 2.743,94 %0,60
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa güne yükselişle başladı - Borsa Haberleri

        Borsa güne yükselişle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,32 yükselişle 8.440,54 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 11:37 Güncelleme: 12.10.2023 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa güne yükselişle başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 109,90 puan artışla ve yüzde 1,32 değer kazanarak 8.440,54 puana çıktı.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,29 ve holding endeksi yüzde 1,09 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,34 ile inşaat, tek gerileyen ise yüzde 0,11 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

        Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,33 değer kaybıyla 8.330,64 puandan tamamladı.

        Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin sözle yönlendirmelerinde güvercin bir ton kullanmasıyla pozitif seyrini sürdürdüğünü belirterek, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

        REKLAM

        İsrail-Hamas çatışması dünya genelinde tedirginliğe neden olmaya devam ederken, yoğunlaşan makroekonomik veri takvimi de yakından takip ediliyor.

        ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 2,2 artsa da bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin gerilemeyi sürdürdüğü öngörülüyor.

        Bununla birlikte, geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasının yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdiğini aktaran analistler, dün akşam açıklanan Fed'in toplantı tutanaklarında ekonomik görünüme ilişkin yüksek belirsizliğin bankayı temkinli olmaya ittiğini ortaya koyduğunu bildirdi.​​​

        Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de TÜFE, haftalık işsizlik başvuruları ve hazine nakit dengesi verilerinin yanı sıra İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin haber akışının takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.500 ve 8.600 seviyesinin direnç, 8.400 ve 8.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        Oklavalı 'meşru müdafaa'ya beraat!
        Oklavalı 'meşru müdafaa'ya beraat!
        İSPARK'a zam geldi
        İSPARK'a zam geldi
        "Kasımpaşa'nın suçu ne?"
        "Kasımpaşa'nın suçu ne?"
        MİT yalanıyla istismar davasında kritik tanık ifadesi!
        MİT yalanıyla istismar davasında kritik tanık ifadesi!
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        "Biden 'kafaları kesilmiş küçük çocuklara' dair fotoğraf görmedi"
        "Biden 'kafaları kesilmiş küçük çocuklara' dair fotoğraf görmedi"
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        Zikzak çizen hafriyat kamyonundan ışık ihlali!
        Zikzak çizen hafriyat kamyonundan ışık ihlali!
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Tarım Kredi'den indirim kampanyası
        Tarım Kredi'den indirim kampanyası
        Özlem 28 yaşındaydı... Ağlatan fotoğraf!
        Özlem 28 yaşındaydı... Ağlatan fotoğraf!
        Kimler o tazminatı alabilir?
        Kimler o tazminatı alabilir?
        Habertürk Anasayfa