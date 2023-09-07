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        Borsa güne yükselişle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 artışla 8.218,47 puanla başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 10:15 Güncelleme: 07.09.2023 - 10:15
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        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,80 puan artışla ve yüzde 0,45 değer kazanarak 8.218,47 puana çıktı.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,54 ve holding endeksi yüzde 0,42 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,03 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 0,73 ile metal ana sanayi oldu.

        Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 değer kaybıyla 8.181,67 puandan tamamladı.

        Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarına devam edebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

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        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, Banka'nın kasım toplantısında ise 25 baz puan faiz artırma ihtimalinin yüzde 44'e çıktığını aktardı.

        Analistler, söz konusu gelişmede, dün hizmet sektörüne ilişkin açıklanan verilerin beklentilerden iyi gelmesinin etkili olduğunu belirterek, Banka'nın sıkılaştırıcı para politikasına devam edebileceğine ilişkin tahminlerin güçlendiğini söyledi.

        Öte yandan, Fed'in ülkedeki ekonomik aktivitenin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerini içeren "Bej Kitap" raporunda, temmuz ve ağustos aylarında ekonomik büyümenin "ılımlı" olduğu ve ülke genelinde istihdam artışının yavaşladığı bildirildi.

        Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 ve 8.400 seviyelerinin direnç, 8.200 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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