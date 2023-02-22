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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 artışla 5.163,29 puandan başladı

Giriş: 22.02.2023 - 10:21 | Güncelleme: ABONE OL
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
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AA

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,90 puan ve yüzde 0,27 değer kazanarak 5.163,29 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,01'lik sınırlı artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,57'yle taş, toprak, en çok kaybettiren yüzde 0,31'le metal ana sanayi oldu.

BIST 100 endeksi, dün dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 5.149,39 puandan tamamladı.

Analistler, dünya genelinde açıklanan verilerin karışık bir tablo ortaya koyması ile para politikalarına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü belirterek, bu durumun pay piyasalarında risk iştahının da düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.

Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faizleri 25 baz puan artıracağı ve yıl boyunca da indirim sürecine başlamayacağının fiyatlandığını aktaran analistler, bankanın bugün açıklanacak toplantı tutanaklarının gelecek dönem beklentilerinin şekillenmesi açısından kritik olacağını kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında Almanya'da enflasyon ve Ifo iş dünyası endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.200 ve 5.250 seviyelerinin direnç, 5.100 ve 5.000 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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