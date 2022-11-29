Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Borsa

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 artışla 4.942,83 puandan başladı

Giriş: 29.11.2022 - 10:11 | Güncelleme: ABONE OL
Borsa güne yükselişle başladı
AA

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,61 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak 4.942,83 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,64 ve holding endeksleri yüzde 0,37 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,55'le elektrik, tek kaybettiren yüzde 0,36'yla kimya, petrol, plastik oldu.

BIST 100 endeksi, dün banka hisseleri öncülüğünde yüzde 1 yükselerek 4.923,23 puan ile kapanış rekoru tazelerken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 4.970,36 puana taşıdı.

Analistler, Çin hükümetinin inşaat sektörü için 2009'dan bu yana uygulamada olan pay piyasalarından fonlama yasağını kaldırması ile küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yakından izlendiğini aktaran analistler, enflasyonun dirençli olduğuna yönelik değerlendirmelerle bankanın aralık toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimalinin nispeten düşüş kaydetse de yüzde 68'le ağırlığını koruduğunu bildirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirterek, Çin'deki protestolara ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olacağını, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 seviyesinin direnç, 4.900 ve 4.870 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Dünyanın en ilginç bitkileri
Dünyanın en ilginç bitkileri
Kan grubuna göre beslenmek doğru mu?
Kan grubuna göre beslenmek doğru mu?
Okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak?
Karadeniz'de tehlike çanları! Limitlerin üstünde çıktı
Karadeniz'de tehlike çanları! Limitlerin üstünde çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.