Borsa güne yükselişle başladı

AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 1,12 artışla 2.186,58 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,32 puan ve yüzde 1,12 değer kazanarak 2.186,58 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,19 ve holding endeksi yüzde 1,09 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,28 ile turizm olurken, hiçbir sektör endeksinin kaybettirmediği görüldü.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,21 değer kazanarak kapanış rekorunu 2.162,26 puana taşıdı. Endeks, gün içinde 2.195,07 puanla tarihi zirvesini gördü.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün 2021'in son toplantısında faizleri değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 düzeyinde bırakırken, varlık alımlarının azaltım hızını aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkardı.

Bankanın ekonomiye ilişkin yayımladığı projeksiyonlarda ise gelecek yıl için 3 faiz artırımına işaret edilirken, enflasyon beklentileri yukarı yönlü revize edildi.

Analistler, Fed'in karar metni ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının "güçlü ve net" mesajlar verdiğini belirterek, yapılan yönlendirmelerin her ne kadar "şahin" tonda devam etse de 2022'de para politikalarının seyrine ilişkin belirsizlikleri azalttığını, bu durumun pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Öte yandan, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantılarından çıkacak para politikası kararları takip edilecek.

Analistler, makroekonomik veri tarafında ise ABD ve Avrupa'da Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, sanayi üretimi ve konut başlangıçlarının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.200 ve 2.250 seviyelerinin direnç, 2.030 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 14'e çekileceğini tahmin ediyor. Piyasada, faizlerin sabit bırakabileceği beklentileri de göz ardı edilmiyor.