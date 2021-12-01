HABERTURK.COM / AA

Koronavirüs Omicron varyantının yeni kapanmalara yol açmayacağına yönelik beklentinin artmasıyla dünya borsalarında yükselişler kaydedildi. Bu olumlu havadan Borsa İstanbul da etkilendi.

BIST 100 endeksi sabah saatlerinde yüzde 2.3 yükselerek 1.850 puanı aştı.

BIST 100 endeksi, dün yataya yakın bir seyir izleyerek günü yüzde 0.05'lik artışla 1.809 puandan tamamlamıştı. Omicron varyantıyla ilgili ilk açıklamanın gelmesinin ardından ise geçen cuma BIST 100'de yüzde 2.3'lük düşüş yaşanmıştı. Endeks 1.819 puandan 1.776 puana gerilemişti.

Böylece BIST 100 bugün itibarıyla yeni varyantın sebep olduğu kayıpları telafi etmiş oldu.

Benzer şekilde bugün Londra Borsası'nda FTSE 100 endeksi de sabah saatlerinde yüzde 1.4 yükseldi. Fransız CAC 40 endeksi, yüzde 1.3 yükselirken, Alman DAX endeksindeki yükseliş 1.5 yüzde oldu.

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Analistler, Omicron varyantının ekonomiye etkisine ilişkin endişeler ve tahvil alımlarının beklenenden önce sonlandırılabileceğine işaret eden Powell'ın şahin açıklamalarının piyasalar üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili haber akışının yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.830 ve 1.860 seviyelerinin direnç, 1.730 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.