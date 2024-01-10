Borsa güne yatay seyirle başladı

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,54 puan ve yüzde 0,03 değer kaybederek 7.733,72 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,11 azalırken, holding endeksi yüzde 0,12 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,22 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,67 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, satış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 değer kaybıyla 7.736,26 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurt içinde gözlerin sanayi üretimi verilerine çevrildiğini söyledi.

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ABD'de halihazırda iş gücü piyasası sıkı kalmaya devam ederken, enflasyondaki seyrin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair ipucu vermesi bekleniyor.

Aralıkta, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in faiz indirimlerine martta başlayacağına yönelik öngörüler oldukça güçlense de, yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesinde faiz indirim ihtimali sınırlı şekilde gerileyerek yüzde 67 seviyesine indi.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.720 ve 7.630 seviyelerinin destek, 7.820 ve 7.950 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.