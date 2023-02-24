Borsa güne yatay başladı

AA

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,28 puan ve yüzde 0,04 değer kazanarak 5.088,48 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,22 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,95'le orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren yüzde 2,23'le taş, toprak oldu.

BIST 100 endeksi, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 8,5'e çekmesinin ardından günü yüzde 0,29 artışla 5.086,20 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceğine yönelik endişelerin güçlendiğini belirterek, açıklanan makroekonomik verilerden alınan karışık sinyallerin de piyasaların yön bulmasını zorlaştırdığını söyledi.

Bugün Almanya'da büyüme ve ABD'de kişisel tüketim harcamaları endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.250 seviyelerinin direnç, 5.000 ve 4.800 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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