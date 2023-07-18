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        Borsa güne rekorla başladı 

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 yükselişle rekor seviye olan 6.636,70 puandan başladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 10:05
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        Borsa güne rekorla başladı 
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        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,24 puan artışla ve yüzde 0,55 değer kazanarak 6.636,70 puana çıktı.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,47 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 1,22 ile bilişim oldu.

        Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,53 artışla 6.600,46 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 6.603,98 puana taşıdı.

        Küresel piyasalar, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin devam eden endişelerle karışık bir seyir izlerken, ABD'deki bilanço sezonu yatırımcıların odağında olmayı sürdürüyor.

        Analistler, bugün, ABD'nin büyük bankalarından olan Morgan Stanley ve Bank of America'nın açıklanacak ikinci çeyrek finansal sonuçlarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devam eden ziyaretlerinden gelecek haber akışının takip edileceğini bildirdi.

        Bugün ayrıca, yurt içinde net uluslararası yatırım pozisyonu ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.500 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.300 ve 6.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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