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Borsa güne rekor seviyeden başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,38 değer kazanarak 5.046,30 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Giriş: 01.12.2022 - 10:10 | Güncelleme: ABONE OL
Borsa güne rekor seviyeden başladı
AA

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 68,66 puan ve yüzde 1,38 değer kazanarak 5.046,30 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,62 ve holding endeksi yüzde 1,15 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 2,22 ile elektrik oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,3 artarak 4.977,64 puanla kapanış rekoru kırdı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü konuşmasının ardından Fed'in aralıkta faiz artırım hızını yavaşlatacağı beklentilerinin artmasıyla küresel pay piyasalarının pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Powell, dün Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken faiz artış hızını biraz yumuşatmanın mantıklı olduğunu söyledi.

Bugünün veri gündeminde dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ile ABD'de kişisel gelir ve harcamaların öne çıktığını belirten analistler, yurt içinde ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın direnç, 5.000 ve 4.950 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

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