Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.935,83 %0,25
        DOLAR 36,4724 %0,07
        EURO 38,3824 %0,35
        GRAM ALTIN 3.423,75 %1,09
        FAİZ 38,09 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 37,35 %0,82
        BITCOIN 83.880,00 %-1,68
        GBP/TRY 46,4293 %0,24
        EUR/USD 1,0515 %0,27
        BRENT 70,59 %-1,44
        ÇEYREK ALTIN 5.595,95 %1,05
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa güne düşüşle başladı - Borsa Haberleri

        Borsa güne düşüşle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 düşüşle 9.901,91 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 10:24 Güncelleme: 04.03.2025 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa güne düşüşle başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,16 puan ve yüzde 0,09 azalışla 9.901,91 puana indi.

        Bankacılık endeksi yatay seyrederken, holding endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,56 ile ticaret, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,93 ile turizm oldu.

        Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,61 değer kazanarak 9.911,07 puandan tamamladı.

        Küresel piyasalarda, ABD’nin Kanada ve Meksika'ya tarife uygulamaya başlaması ve Çin'e uyguladığı tarifeyi artırmasıyla risk algısının yükseldiği görülürken, söz konusu ülkelerin ABD'ye verecekleri karşılık yatırımcıların odağına yerleşti.

        ABD, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den ithal edilen mallara getirilen yüzde 10 tarifeye ek yüzde 10 tarife uygulamasının bugünden itibaren geçerli olacağını duyurdu.

        Öte yandan, yurt içinde Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan ve açığa satış yapılabilen paylarda uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) bugün de devam edeceğini bildirdi.

        Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.00 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz uyarısı
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz uyarısı
        Yine hapis cezası aldı
        Yine hapis cezası aldı
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Şanlıurfa'da feci kaza! 4 ölü
        Şanlıurfa'da feci kaza! 4 ölü
        Trump, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu
        Trump, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu
        Belgesiz Macaw papağanı satışına 617 bin TL ceza!
        Belgesiz Macaw papağanı satışına 617 bin TL ceza!
        Kanada'dan ABD'ye misilleme
        Kanada'dan ABD'ye misilleme
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu
        Beykoz Belediye Başkanı Köseler tutuklandı
        Beykoz Belediye Başkanı Köseler tutuklandı
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterecek
        Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterecek
        Habertürk Anasayfa