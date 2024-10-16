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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa güne düşüşle başladı - Borsa Haberleri

        Borsa güne düşüşle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 düşüşle 8.849,06 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 10:12 Güncelleme: 16.10.2024 - 10:12
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        BIST 100 endeksi açılışta önceki kapanışa göre 11,23 puan ve yüzde 0,13 azalışla 8.849,06 puana geriledi.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,45 ve holding endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,64 ile ticaret, en fazla kaybettiren yüzde 0,77 ile iletişim oldu.

        Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,85 değer kazanarak 8.860,30 puandan tamamladı.

        Küresel piyasalar, Hollandalı çip üretim teknolojileri firması ASML'nin 2025 net satışlarına ilişkin öngörüsünü aşağı yönlü revize etmesinin ardından yarı iletken sektöründe başlayan satış baskısının genele yayılmasıyla negatif seyrediyor.

        Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise İngiltere'de konut fiyat endeksi, ABD'de haftalık mortgage başvurularının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.710 ve 8.475 puanın destek, 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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