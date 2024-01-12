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        Borsa güne düşüşle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,53 düşüşle 7.854,17 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 10:13 Güncelleme: 12.01.2024 - 10:13
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        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,79 puan ve yüzde 0,53 değer kaybederek 7.854,17 puana geriledi.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,99 ve holding endeksi yüzde 0,64 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

        Dün, alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazancıyla 7.895,96 puandan tamamladı.

        Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün yoğun veri gündeminin yanı sıra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bu akşam piyasalar kapandıktan açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

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        Bununla birlikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), dün ABD'nin New York kentindeki JPMorgan Chase genel merkezinde ilkini gerçekleştirdiği "Yatırımcı Günü" etkinliğinde konuşan TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, dezenflasyona ulaşma konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Dezenflasyon patikası; sadece bir projeksiyon değildir, başarı ölçümüzdür. Bunu başarmaya kararlıyız." dedi.

        Toplantıya, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci katıldı.

        Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve perakende satış endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, sanayi üretimi ve dış ticaret açığı ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.820 ve 7.750 puanın destek, 7.910 ve 8.060 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        Öte yandan, AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının kasım ayında 1 milyar 369 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

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