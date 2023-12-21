Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.678,24 %0,20
        DOLAR 29,1548 %0,06
        EURO 31,9999 %0,32
        ALTIN 1.908,92 %0,38
        FAİZ 36,94 %0,24
        GÜMÜŞ GRAM 22,78 %0,91
        BITCOIN 43.704,00 %0,58
        GBP/TRY 36,8453 %0,00
        EUR/USD 1,0939 %0,07
        BRENT 79,90 %0,25
        ÇEYREK ALTIN 3.121,13 %0,38
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa güne düşüşle başladı - Borsa Haberleri

        Borsa güne düşüşle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 düşüşle 7.657,03 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 10:04 Güncelleme: 21.12.2023 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa güne düşüşle başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,81 puan azalışla ve yüzde 0,08 değer kaybıyla 7.657,03 puana indi.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,23 artarken, holding endeksi yüzde 0,01 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,16 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,82 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

        Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kaybederek 7.662,85 puandan tamamladı

        Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ilişkin iyimserliğin azalması ve yatırımcıların Noel tatilinden önce varlıklarını azaltmak istemesiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

        Analistler, politika faizine ilişkin kararın yanında politika metnindeki yönlendirmelerin de önemini vurgulayarak, buradan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının olası olduğunu söyledi.

        Öte yandan, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bankanın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağını tahmin ediyor.

        Bugün yurt içinde TCMB faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.590 ve 7.500 puanın destek, 7.700 ve 7.810 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hırsız Pablo Escobar'ın memleketinden çıktı!
        Hırsız Pablo Escobar'ın memleketinden çıktı!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        İşte ilk 11'ler
        İşte ilk 11'ler
        Dünya Sağlık Örgütü: Covid'in yeni varyantı JN.1, küresel çapta hızla yayılıyor
        Dünya Sağlık Örgütü: Covid'in yeni varyantı JN.1, küresel çapta hızla yayılıyor
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Özel bir dizi başlıyor
        Özel bir dizi başlıyor
        Şaka yapıyorlar diye düşündü! Hırsız sanılan öğretmene darp iddiası!
        Şaka yapıyorlar diye düşündü! Hırsız sanılan öğretmene darp iddiası!
        Bankalara 70 milyar enflasyon vergisi
        Bankalara 70 milyar enflasyon vergisi
        48 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı
        48 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı
        Vergi indiriminden yararlanabilirsiniz
        Vergi indiriminden yararlanabilirsiniz
        Gözler yılın son faiz kararında
        Gözler yılın son faiz kararında
        Borsanın çarşamba kabusu
        Borsanın çarşamba kabusu
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Trump seçim kararını yorumladı: "Ülkemiz için ne büyük bir utanç"
        Trump seçim kararını yorumladı: "Ülkemiz için ne büyük bir utanç"
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Babasını bıçakladı, parçalara ayırdı, sobada yaktı!
        Babasını bıçakladı, parçalara ayırdı, sobada yaktı!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        Bakan Şimşek rakam vererek hedefi anlattı
        Bakan Şimşek rakam vererek hedefi anlattı
        Habertürk Anasayfa