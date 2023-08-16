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        Borsa güne düşüşle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 düşüşle 7.685,25 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 10:07
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        Borsa güne düşüşle başladı
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        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,50 puan azalışla ve yüzde 0,07 değer kaybederek 7.685,25 puana indi.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,22 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,08 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,65 ile kağıt, orman, basım, en çok kaybettiren yüzde 1,63 ile inşaat oldu.

        Dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,60 değer kaybıyla günü 7.690,75 puandan tamamladı.

        Küresel piyasalar dünya genelinde güçlenen enflasyon ve resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlerken, bugün gözler, yoğun veri gündemiyle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarına çevrildi.

        Analistler, bugün açıklanacak Fed toplantı tutanaklarından alınacak olası sinyallerin Banka'nın gelecek dönem politikalarına ışık tutabileceğini söyledi.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağını aktaran analistler, buna karşın Fed'in, yılın geri kalanındaki iki toplantıda alacağı kararlara yönelik belirsizliklerin güçlü kalmaya devam ettiğini ifade etti.

        Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de sanayi üretimi ve Fed toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.500 seviyelerinin destek, 7.700 ve 7.850 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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