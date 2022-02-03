Borsa güne düşüşle başladı

AA

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,56 puan ve yüzde 0,33 değer kaybederek 1.995,68 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,05 ve holding endeksi yüzde 0,37 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,18'le sigorta, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Dün güne yükselişle başlayan ve öğleden sonra gelen satışlarla düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,65 değer kaybıyla 2.002,24 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de piyasalar kapandıktan sonra açıklanan bilançolarla küresel pay piyasalarında risk iştahının azaldığını belirterek, bugün yurt içinde enflasyon verilerinin, yurt dışında ise Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararlarının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının yoğunlaşmaya başlamasıyla hisse bazlı hareketliliğin artabileceğine işaret eden analistler, bugünün veri takviminde ayrıca dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.035 ve 2.050 seviyelerinin direnç, 1.990 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ocakta yüzde 10,09 artacağını öngörürken, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 10,09) göre bir önceki ay yüzde 36,08 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.