Borsa İstanbul, eylülde yatırımcısına yüzde 8,6 kazandırarak ocaktan bu yana en iyi aylık performansını gösterdi.

BIST 100 endeksi, eylülde yüzde 8,6 artışla ocak ayındaki yüzde 14'lük değer kazancından bu yana en güçlü yükselişini kaydetti. Eylül ayına 96.718 seviyesinden başlayan ve ay boyunca yükseliş eğilimini koruyan BIST 100 endeksi, analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdiği 105.500 puanın üzerini test etti.

Banka pay piyasaları öncülüğünde yükselen BIST 100 endeksi, 105.500 direncinin üzerinde tutunamasa da 105.033 puanla aylık bazda Mart 2018'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Eylülde endeksin lokomotifi olan banka hisseleri, yatırımcısına ortalama yüzde 14,8 kazandırırken, sanayi hisselerinin yükselişi yüzde 7,6 seviyesinde kaldı.

DÜŞEN FAİZLER VE ARTAN GÜVEN BANKA HİSSELERİNE YANSIDI

Düşen faizler ve ekonomi yönetiminin bankacılık sektörü paydaşlarıyla attığı adımların, sektörde kredi büyümesi ve karlılığı artıracağı beklentileri banka hisselerinde alımların güçlenmesini sağladı. Banka pay piyasaları, geçen yıl, yükselen faizler ve düşük kredi büyümesinin karlılıkları azaltması ile oldukça negatif bir seyir izlemişti. Bankacılık endeksi, 2018'de yüzde 31,3 değer kaybederek 2011'den bu yana en düşük yıllık kapanışını gerçekleştirmişti.

Analistler, geçen ay Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK),bankacılık sektöründeki takip hesaplarına aktarılması gereken, ağırlıklı olarak inşaat ve enerji sektörlerine kullandırılmış 46 milyar lira büyüklüğündeki kredinin 2019 sonuna kadar gerekli sınıflama değişikliklerinin yapılması gerektiği yönündeki duyurusunun, sektöre olan güveni artırdığını ifade etti.

Yapılan etki analizleri sonucu, sektörün yüzde 18,2 olan sermaye yeterlilik rasyosunun yapılacak sınıflama değişikliğinin ardından yaklaşık 50 baz puan kadar düşeceğini anımsatan analistler, bu durumda dahi Türkiye'deki bankacılık sektörünün dünya geneline göre güçlü konumunu sürdüreceğini kaydetti.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) temmuz ve eylülde politika faizini toplamda 750 baz puan düşürmesinin yanı sıra gayrimenkul ve otomotiv kredilerine yönelik kampanyaların da bankacılık hisselerini desteklediğini ifade ederek, sektör endeksinin halen tarihi zirvesine göre ortalama yüzde 32 iskontolu olduğunu söyledi.

SPOR ENDEKSİ, YÜZDE 20 İLE EYLÜLÜN ŞAMPİYONU OLDU

Eylülde bankacılıktan daha fazla kazandıran iki sektör ise spor ve turizm oldu. Spor endeksi, eylülde yüzde 20,4, turizm sektörü hisseleri ise ortalama yüzde 14,9 yükseliş kaydetti.

Spor hisseleri, finansal fair play sorunları ve eriyen şirket öz kaynakları nedeniyle 2018'de ortalama yüzde 52 değer kaybetmesinin ardından yeni sezonda artabilecek gelir beklentileri ile pozitif bir seyir izliyor. Hazirandan bu yana aylık bazda yükseliş eğilimini koruyan spor endeksi, eylülde özellikle Fenerbahçe hisseleri öncülüğünde hareket etti.

Fenerbahçe'nin, aldığı başarılı sonuçlarla diğer 3 büyük takımı geride bırakarak Süper Lig'de 2'nci sıraya çıkmasıyla hisseleri, eylülde yüzde 42,4 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da hesaplanan 22 sektör endeksi arasında değer kaybedenler, yüzde 2,4 ile gıda, içecek ve yüzde 0,8 ile inşaat oldu. 11 sektörün getirisi, BIST 100 endeksinin yükselişinin altında kalırken, 9 sektör endeksi ise eylülde BIST 100 endeksine göre daha iyi performans gösterdi.

BİR AYDA YÜZDE 400'Ü AŞAN GETİRİ

Hisse bazında bakıldığında ise 246 hisse senedi, eylülde yatırımcısına BIST 100 endeksinden daha fazla getiri sunarken, 129 hissenin performansı endeksten düşük kaldı. Bu dönemde 45 hisse senedi ise eylülde yatırımcısına kaybettirdi.

Borsada, eylülde en yüksek getiriyi sağlayan hisse senetleri yüzde 401 ile QNB Finans Finansal Kiralama, yüzde 220,7 ile Orma Orman Mahsulleri AŞ ve yüzde 165,7 ile QNB Finansbank oldu.

Analistler, QNB Finansbank ve QNB Finans Finansal Kiralama şirketlerinin halka açıklık oranının çok düşük olduğuna, bu nedenle hisse fiyatının şirketin gerçek değerini ortaya koymaktan uzak kaldığına dikkati çekti. Orma Orman Mahsulleri AŞ hisse senedinin ise 2013'teki halka arzından bu yana sert değer kayıpları ile gündeme geldiğini anımsatan analistler, eylül ayındaki hızlı yükselişin buna göre değerlendirilmesini tavsiye etti.

105.500 ÜZERİNDE TARİHİ ZİRVE GÜNDEME GELEBİLİR

Analistler, BIST 100 endeksinin, yılın ilk çeyreğinde 105.000-105.500 bandını geçmeyi denediğini ancak başarılı olamaması nedeniyle 83.500 seviyelerine kadar geri çekildiğini anımsatarak, bu seferki yükselişte bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanıp sağlanamayacağının takip edildiğini bildirdi.

BIST 100 endeksinin 105.000-105.500 bandının üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda sırasıyla 110.000 ve tarihi zirvesi konumunda olan 121.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise endeksin 100.000 üzerinde tutunabilmesinin orta ve uzun vadeli görünüm açısında kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Borsada son 5 yılın ekim ayları performansı incelendiğinde, 2018 yılı hariç 4'ünde yükseliş kaydedildiği görülüyor. 2014'ten 2018'e kadar ekim aylarında ortalama yüzde 6,1 değer kazanan BIST 100 endeksi, Ekim 2018'de ise yüzde 9,8 değer kaybetmişti.

EKİMİN İKİNCİ YARISINDA MERKEZ BANKALARI TAKİP EDİLECEK

Analistler, bu ayın ikinci yarısında gerçekleştirilecek merkez bankaları toplantılarının gündemin odağında yer aldığını, ABD ile Çin arasında gelecek hafta Çinli yetkililerin ABD'ye gitmesi ile hareketlenecek ticaret müzakereleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinin de yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını kaydetti.

TCMB ve Avrupa Merkez Bankası, ekim ayı toplantılarını 24'ünde gerçekleştirecek. ABD Merkez Bankası, 30 Ekim'de ve Japonya Merkez Bankası da 31 Ekim'de faiz kararlarını açıklayacak. İngiltere Merkez Bankası'nın ise ekimde toplantısı bulunmuyor.