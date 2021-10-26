Borsada yılsonu rallisi başladı mı?

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Global Yatırım ile Yatırımcı Rehberi'nde bu hafta Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan konuk oluyor. Habertürk Finans Editörü Rahim Ak'ın sunduğu programda Erkan, pandeminin global piyasalara ve Türkiye ekonomisine etkisini değerlendiriyor. Erkan yayında "Merkez Bankası faiz indirimi sonrası kurda oluşan oynaklık ne kadar devam eder?" sorusuna cevap ararken vatandaşların yatırım aracı olarak tercih ettikleri piyasaları değerlendiriyor. Siyasi gelişmelerin döviz ve sermaye piyasalarına etkisinin tartışıldığı Yatırımcı Rehberi'nde ekonomideki gelişmeler ışığında reel sektör firmalarının durumu da ele alınarak gelişmelerin Borsa İstanbul'a yansıması ve sektörel etkileri masaya yatırılıyor. Borsa İstanbul’daki kısa süre önce başlayan yükselişin devam edip etmeyeceği ve yıl sonuna doğru nasıl bir hareket olacağı soruları yanıt buluyor.

GLOBAL PİYASALARIN YANSIMASI NE OLACAK?

Pandemi sonrası dönemde başta gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının tutumu ve bunun Türkiye gibi gelişmekte olan ülke ekonomilerine yansımalarının ele alındığı programda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası piyasalardaki gelişmeler ve önümüzdeki dönemin muhtemel kararları üzerinde duruluyor. Para piyasalarındaki bu gelişmelerin sermaye piyasalarına yansımalarına geniş yer ayrılan programda yatırımcıların bu bilgiler ışığında nasıl bir yatırım stratejisi çizmesi gerektiği dile getiriliyor.