Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü 7.568,30 puanla yüzde 2,61 düşüşle kapadı. Son dönemde borsada yaşanan düşüşün sebebi yatırımcıların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 7.850 ve 7.950 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade ederek, 7.750 ve 7.650 puanın destek konumunda olduğunu belirtti. Peki, "Borsa bugün neden düştü? 13 Kasım Borsa İstanbul BIST 100 endeksi neden düşüyor?" İşte borsada son durum...