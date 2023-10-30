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        Haberler Gündem Borsa bugün açık mı, kapalı mı? 30 Ekim Borsa çalışıyor mu?

        Borsa bugün açık mı, kapalı mı? 30 Ekim Borsa çalışıyor mu?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam resmi Twitter adresinden okullarla ilgili yaptığı tatil paylaşımının ardından birçok kurumun bugün çalışıp çalışmadığı da gündem oldu. Konuyla ilgili olarak en çok merak edilenlerden biri de borsa. Peki, 30 Ekim Pazartesi borsa çalışıyor mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 09:28 Güncelleme: 30.10.2023 - 09:28
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        • 1

          Borsa bugün açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı merak konusu olmuş durumda. Yurt genelinde borsada yatırım ve birikim yapan binlerce kişinin hakkında araştırma yaptığı konuya ilişkin son durumu derledik. İşte, 30 Ekim Pazartesi günü itibariyle borsanın durumu...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          BORSA BUGÜN AÇIK MI?

          30 Ekim Pazartesi günü sadece okullar tatil edildi. 30 Ekim resmi tatil olmadığı için ise Borsa İstanbul kapalı olmayacak.

        • 3

          30 Ekim Pazartesi günü borsa açık olacak, işlemler yapılmaya devam edecek. Borsa İstanbul, kamu bankaları ve özel bankalar çalışmaya devam edecek.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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