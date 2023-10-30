Borsa bugün açık mı, kapalı mı? 30 Ekim Borsa çalışıyor mu?

Borsa bugün açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı merak konusu olmuş durumda. Yurt genelinde borsada yatırım ve birikim yapan binlerce kişinin hakkında araştırma yaptığı konuya ilişkin son durumu derledik. İşte, 30 Ekim Pazartesi günü itibariyle borsanın durumu...