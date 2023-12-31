Yatırım yapanlar ve borsayı takip edenler bugün yani 31 Aralık Pazar ile 1 Ocak 2024 tarihlerinde borsanın açık mı yoksa kapalı mı olacağını merak ediyor. Türkiye Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde 2024 yılında borsanın ne zaman kapalı olacağına dair bir liste yayınladı. Pek, 31 Aralık ve 1 Ocak'ta borsa açık mı? İşte, detaylar...