29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yurdun dört bir tarafından büyük bir coşkuyla kutlanacak 29 Ekim Bayramı için hazırlıklar sürüyor. 29 Ekim'de birçok kamu kurum ve kuruluşu hizmet vermezken, 28 Ekim'de borsanın çalışma saatleri yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Borsa 28 Ekim 2022 Cuma günü açık mı? 28 Ekim'de borsa saat kaça kadar işlem yapılır, çaliyor mu? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...