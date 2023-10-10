Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Borrell'den İsrail'e "insan hakları" çağrısı

        Borrell'den "İsrail kendini savunma hakkını uluslararası insani hukuka göre kullanmalı" mesajı

        Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in kendini savunma hakkının bulunduğunu ancak bunu uluslararası insani hukuka göre yapması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 20:28 Güncelleme: 10.10.2023 - 20:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borrell'den İsrail'e "insan hakları" çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AB Konseyinden yapılan açıklamada Umman'ın başkenti Maskat'ta AB-KİK Ortak Konseyi toplantısının 27'ncisinin yapıldığı duyuruldu.

        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantının ardından yaptığı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasının ele alındığını, önceliğin çatışmaları durdurmak ve bölgeye yayılmasını önlemek olduğunda mutabık kalındığını söyledi.

        Borrell, alıkoyulan kişilerin serbest bırakılması ve tüm taraflarca sivillerin korunmasının önemini vurgulayarak, toplantı sonunda yayımlanan bildirideki ilgili maddeye atıfta bulundu.

        Söz konusu maddede sivillere yönelik her saldırının kınandığını vurgulayan Borrell, halihazırda video konferans yöntemiyle devam eden AB dışişleri bakanları toplantısından İsrail'in yol açtığı sivil kayıpları durdurmakla ilgili karar çıkıp çıkmayacağı" sorusunu şöyle yanıtladı:

        "İsrail'in kesinlikle kendini savunma hakkı vardır ama bu uluslararası insani hukuka göre yapılmalıdır."

        Borrell toplantıda AB ve KİK'in, tarafların "itidalli davranması" gerektiğinde mutabık kaldığını belirtti.

        İsrail: Kara operasyonu seçeneği için ordu hazır
        İsrail: Kara operasyonu seçeneği için ordu hazır Haberi Görüntüle

        8 YIL SONRA TOPLANDI

        Öte yandan ortak bildiriye göre, 8 yıl aradan sonra toplanan AB-KİK Ortaklık Konseyi toplantısında ticaret, güvenlik, siber tehlikeler ve terörle mücadele, doğal afetlere karşı hazırlıklılık gibi konularda işbirliğini derinleştirme mesajı verildi.

        Ayrıca "Güvenlik Diyaloğu" ve "bölgesel güvenlik alanında üst düzey forum" olmak üzere iki yeni inisiyatifin başlangıcının yapıldığı, ilk toplantılarını da 2024'ün başında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapacağı bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaş Gazze ile sınırlı kalmayacak"
        "Savaş Gazze ile sınırlı kalmayacak"
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        İsrail: Kara operasyonu seçeneği için ordu hazır
        İsrail: Kara operasyonu seçeneği için ordu hazır
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        EURO 2032'de neden yok? İşte perde arkası...
        EURO 2032'de neden yok? İşte perde arkası...
        Kavgada baltayla ağır yaralandı, 3 gün sonra öldü
        Kavgada baltayla ağır yaralandı, 3 gün sonra öldü
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        Putin'den İsrail-Filistin açıklaması
        Putin'den İsrail-Filistin açıklaması
        Lastiği patlayan kamyonet şarampole düştü: 3 ölü
        Lastiği patlayan kamyonet şarampole düştü: 3 ölü
        Melissa Vargas, Malatya'ya geldi!
        Melissa Vargas, Malatya'ya geldi!
        Mısır İsrail'i saldırı konusunda uyardı mı?
        Mısır İsrail'i saldırı konusunda uyardı mı?
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        "Inter'i pişman etti!"
        "Inter'i pişman etti!"
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        Habertürk Anasayfa