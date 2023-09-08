Borrell: AB'nin kapısı Gürcistan'a açıktır

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Resmi temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde Gürcistan'a gelen Borrell, Tiflis Uluslararası Havalimanı'nda Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili tarafından karşılandı.

Daha sonra AB'nın Tiflis ofisine gelen Borrell, burada yaptığı açıklamada, Gürcistan'da ilk kez resmi temaslarda bulunduğunu ve bugün önemli görüşmeler yapacağını aktardı.

Gürcistan'ın AB ile entegrasyonu sürecinin devam ettiğini hatırlatan Borrell, birkaç hafta sonra Gürcistan'a "aday ülke" statüsü verilmesi konusunda ilgili değerlendirmelerin yapılacağını kaydetti.

Gürcistan'ın AB ile entegrasyonu sürecini desteklediklerini vurgulayan Borell şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Birliği'nin kapısı Gürcistan'a açıktır ve Avrupa Birliği, Gürcistan'ı AB üyeliği yolunda desteklemeye kararlıdır. Kapılarımız açık ve bu yolda size destek olmak istiyoruz."

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Gürcistan'a "aday ülke" statüsü verilmesi için Tiflis hükümetinin, AB'nin kendilerine ilettiği 12 maddelik kriterleri karşılaması gerektiğini ifade eden Borrell, bu yönde önemli çalışmaların yapılması gerektiğini dile getirdi.

Borell, "Bu şehrin (Tiflis) sokaklarında birçok Avrupa bayrağı görüyorum ve Gürcistan nüfusunun yüzde 80'inin AB üyeliğini desteklediğini biliyorum." dedi.

Gürcistan'a önemli maddi destek sağlamaya devam ettiklerini aktaran Borrell, Gürcü liderler ile görüşmelerinde Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın bölgeye olumsuz etkisini de ele alacaklarına işaret etti.

Borrell, bugün Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili ve Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili ile de bir araya gelecek, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'nın desteklediği Güney Osetya'nın işgal hattında incelemelerde bulunacak.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.