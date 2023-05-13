BORNOVA, BUCA, ÇEŞME SEÇİM SONUÇLARI 2023
Bornova, Buca, Çeşme Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Bornova, Buca, Çeşme Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Bornova, Buca, Çeşme Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz.
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