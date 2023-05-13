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Bornova, Buca, Çeşme Seçim Sonuçları 2023: Bornova, Buca, Çeşme Cumhurbaşkanı Seçim Sonucu ve Partilerin Milletvekili Oy Oranı Nedir?

Bornova, Buca, Çeşme Cumhurbaşkanı Seçim Sonucu ve Partilerin Milletvekili Oy Oranı Nedir?

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri günü geldi çattı. Oy kullanma işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından gözler sonuçlara çevrilecek. Seçmenlerin 17.00'da bitecek olan oy kullanma işleminden sonra Bornova, Buca, Çeşme Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları Haberturk.com'dan takip edilebilecek. İşte YSK'ya göre Bornova , Buca, Çeşme Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları...

Giriş: 13.05.2023 - 22:27 | Güncelleme: ABONE OL
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Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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