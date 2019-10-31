Bornova Belediyesi satın aldığı 68 aracı törenle teslim aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda davetli ve vatandaşların da katıldığı Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi.

SOYER: İDUĞ ÇOK KIYMETLİ BİR İŞE İMZA ATTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İduğ’un olağanüstü kıymetli bir işe imza attığını belirterek, “Bornovalı, İzmirli olarak hepimizin iftihar edeceği bir iş yaptı. Bu 68 araç, hem pırıl pırıl, tertemiz Bornovalılar’a hizmet edecek, hem de büyük bir tasarrufun altlığını oluşturacak. Bu girişimi ve iradesi nedeniyle Mustafa Başkanı bütün kalbimle kutluyorum. Umarım bu iş İzmir’e, Türkiye’ye örnek olur ve tüm belediye başkanları bu yönde iradelerini koyarlar. Hiç endişeniz olmasın elimizden ne geliyorsa, canla, başla, aşkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Soyer, tören alanında karşılaştığı tablonun seçim dönemindeki coşkulu günleri hatırlattığını belirterek, yeni araçların Bornova Belediyesi’ne ve Bornova halkına hayırlı olmasını diledi.

MUSTAFA İDUĞ: KİRA MALİYETİNDEN KURTULDUK

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda temeli atılan yüzme havuzu projesi için teşekkür ederek sektöründen gelen biri olarak Bornova’ya yeni araçlar kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Tasarruf etme ve verimli olma anlayışının belediye kaynaklarının etkin kullanılmasında da hakim olması gerektiğini belirten İduğ, “Biz kiralama yönteminin rantabl olmadığını tespit ettik ve satın alma modeline geçtik. Tamamı 2019 model, 68 adet yeni araç Belediyemizin öz varlığı oldu. 31 milyon TL’ye satın aldığımız ve en az 10 yıl verimli bir şekilde kullanacağımız araçlar ile 10 yılda ödeyeceğimiz 200 milyona yakın kira maliyetinden kurtulduk. Bornovamızı büyütme hedefiyle çıktığımız yolda, büyük bir tasarruf sağladık. Çalışmalarımıza etkin kaynak yönetimi ve tasarruf ilkesi ile yön vermeye devam edeceğiz”dedi.

BELEDİYE BAŞKANINA PLAKET VERİLDİ

Düzenlenen törene CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, CHP Eski Milletvekili Mehmet Ali Susam, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, İlçe Başkanı Asım Güven, İyi Parti Bornova İlçe Başkanı Mustafa Tabak, Dünya Şampiyonu Bornovalı Cimnastikçi İbrahim Çolak, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Törenin sonunda Ford Otosan Türkiye Kamu Satış Müdürü Deniz Durmaz, Otokar Türkiye Kamu Satışlar Grup Yöneticisi Murat Özsoy, İveco Türkiye Bölge Müdürü Adlı Emiroğlu ve Efe Endüstri ve Ticaret AŞ. Genel Müdürü Filip Minisyan ve Hidromek Ege Bölge Müdürü Göksel Pazarcı Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’a teşekkür plaketi verdi.