Borlease Otomotiv halka arz ne zaman, kaç lot verir? Borlease hangi bankalarda var?
Borlease Otomotiv halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Araç kiralama hizmeti veren Borlease Otomotiv talep toplama tarihleri ve halka arz fiyatı belli oldu. Borlease halka arz hisse fiyatı 25,29 TL olarak belirlendi. Borlease halka arz büyüklüğü 1,3 milyar TL olarak açıklanırken, halka açıklık oranı %32,04 olacak. Peki, "Borlease Otomotiv halka arz ne zaman, kaç lot verir? Borlease hangi bankalarda var, halka arz fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu?" İşte Borlease Otomotiv halka arz talep toplama tarihleri...
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Borlease Otomotiv halka arz oluyor. Motorlu ve motorsuz araçlarda filo kiralama hizmeti veren Borlease Otomotiv halka arzında talep toplama tarihleri yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Borlease Otomotiv halka arz ne zaman, kaç lot verir? Borlease hangi bankalarda var, halka arz fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu?" İşte Borlease Otomotiv halka arz talep toplama tarihleri ve olası lot dağıtım sayıları...
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BORLEASE OTOMOTİV HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN?
Borlease Otomotiv A.Ş.'nin halka arz edileceği tarih belli oldu. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arzın talep toplama tarihleri 11-12-13 Ekim 2023 olarak belirlendi.
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BORLEASE OTOMOTİV HALKA ARZ HİSSE FİYATI
Borlease Otomotiv halka arz hisse fiyatı 25,29 TL sabit fiyattan satılacak.
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BORLEASE HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI, KAÇ LOT VERİR?
Halka arzda 47 milyon nominal değerli pay satışı gerçekleştirecek. Ek talebin gelmesi durumunda ise şirket ortaklarına ait 4,7 milyon lot hissenin de satışı gerçekleşecek.
Halka arz izahnamesinde belirtildiği üzere satışa sunulacak payların %85’i yurt içi bireysel yatırımcılara, %15’i ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Bireysel yatırımcılara satılan paylar eşit dağıtılacak olup katılımcı sayısına göre dağıtılabilecek olası pay miktarı şu şekilde hesaplandı:
2 milyon katılımcı: 20 lot (505 TL)
2,3 milyon katılımcı: 17 lot (439 TL)
2,5 milyon katılımcı: 16 lot (404 TL)
2,8 milyon katılımcı: 14 lot (361 TL)
3,3 milyon katılımcı: 12 lot (306 TL)
3,8 milyon katılımcı: 11 lot (266 TL)
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BORLEASE OTOMOTİV HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Borlease Otomotiv halka arzının katılım endeksine uygun olduğu belirtiliyor.
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BORLEASE OTOMOTİV HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Galata Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
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