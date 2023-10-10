Borlease Otomotiv halka arz oluyor. Motorlu ve motorsuz araçlarda filo kiralama hizmeti veren Borlease Otomotiv halka arzında talep toplama tarihleri yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Borlease Otomotiv halka arz ne zaman, kaç lot verir? Borlease hangi bankalarda var, halka arz fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu?" İşte Borlease Otomotiv halka arz talep toplama tarihleri ve olası lot dağıtım sayıları...