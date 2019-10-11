Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "AB ordumuzu işgalci olarak nitelendirirse 3.6 milyon sığınmacıyı yollarız" şeklindeki tepkisini değerlendiren Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa ülkelerindeki düzensiz göç akımıyla ilgili endişeleri konusunda, "Şu anda en önemli olan Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında (düzensiz göçle ilgili) daha önce paraf edilmiş anlaşmanın yürürlükte olması" dedi.

Borisov, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov ile basına yaptığı açıklamada, "Türkiye'den Bulgaristan'a doğru bir göç akımının yaşanabileceği konusunda herhangi bir endişelerinin bulunmadığını" belirtti.

Gerekli tüm önlemleri aldıklarını vurgulayan Borisov, "Şu anda en önemli olan AB ile Türkiye arasında (düzensiz göçle ilgili) daha önce paraf edilmiş bulunan anlaşmanın yürürlükte olması, çünkü alınacak tedbirler ne olursa olsun, 50-100 bin kişi (Türkiye ile sınırdaki) tel örgü engeline dayanırsa, orada ister ordu olsun ister polis olsun, o tel örgüyü devirip geçecekler. Benden veya Karakaçanov'tan 'ateş etme' emri vermemizi bekleyemezsiniz" diye konuştu.

Borisov, Bulgar sınırında düzensiz göç baskısının "sıfır olduğunu" belirterek, "İşte bu yüzden Türkiye ile anlaşmasının yürürlükte olmasında ısrar ediyoruz. Yunanistan'a olan göç baskınının korkunç olması bir rastlantı değil" değerlendirmesinde bulundu.

'ORDU YARDIM EDEBİLİR'

Savunma Bakanı Karakaçanov DA, Sınır Polis güçlerinin kapasitesi çerçevesinde gerekli tüm önlemleri aldıklarını vurgulayarak, "Gerekirse ordu da Sınır Polisi'ne yardım edebilir. Ortada hiçbir hareketlilik yok" dedi.