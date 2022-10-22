Boris Johnson geri mi dönüyor?

Eski Başbakan Boris Johnson, sadece üç ay önce 'parti skandalı' gibi tartışmaları olayların ardından istifa dalgası ile görevinden ayrılmaya zorlanmıştı. Ancak halefi Liz Truss'ın 44 gün sonrasında gelen dramatik istifasının ardından Dominik Cumhuriyeti'ndeki tatilini yarıda keserek Londra'ya döndü.

Johnson resmen adaylığını açıklamadı, ancak parlamento partisindeki bazı müttefikler yüksek sesle onun geri dönmesini istiyor. Yarışa katılmak isteyen Muhafazakar Parti üyelerinin, saat 14.00'e kadar 100 vekilin desteğini sağlamaması gerekiyor. Johnson'ın bunu sağlaması bekleniyor.

Ancak parti içi ve dışındaki muhalifler, ona bir şans daha vermenin yalnızca daha fazla tartışmaya ve hayal kırıklığına yol açacağını söylüyor.

Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve başbakanının önümüzeki hafta 28 Ekim'de netleşmesi bekleniyor.

Truss'ın, 6 Eylül'de atadığı Maliye Bakanı Kwarteng'in 23 Eylül'de toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklaması, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki endişeleri artırdı ve sterlinin sert değer kayıpları yaşamasına neden olmuşru. Truss, 14 Ekim'de kamuoyu baskısına dayanamayarak, Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden aldı ve yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti. Kwarteng, 38 gün görevde kalmıştı.

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın 43 gün önce atadığı İçişleri Bakanı Braverman ise kişisel e-posta adresini kullanarak resmi bir belge göndermesinin üzerine, kuralları teknik olarak ihlal ettiği gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Böylelikle Braverman da 1834'te 30 gün sonra görevi bırakan 1. Wellington Dükü Arthur Wellesley'den sonra en kısa süre görevde kalan içişleri bakanı olmuştu.

Bu gelişme sonrasında Liz Truss'un başbakanlığı tekrar sorgulanmıştı.

Truss 20 Ekim'de istifasını Kral'a sunduğunu açıklamış ve 44 gün sonra görevi bırakmıştı. Truss halefi seçilene kadar görevde kalacağını da ifade etmişti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.