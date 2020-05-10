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Avrupa'da koronavirüsün merkezi konumuna gelen İngiltere'de koronavirüse karşı alınan tedbirlerin nasıl gevşeyeceğine ilişkin yol haritası belli oldu.

Başbakan Boris Johnson, ulusa sesleniş konuşmasında, Kovid-19'la mücadele kapsamındaki önlemlerde yapılan değişikliğe ilişkin yeni kararları açıkladı.

Tedbirler sayesinde bir felaketin önlendiğini, aksi halde yarım milyon kişinin ölmüş olabileceğini vurgulayan Johnson, "Hastalığın yayılmasını durdurma çabanız ve gösterdiğiniz fedakarlık sayesinde ölüm oranları ve hastaneye kabuller düşüyor. Sizin sayenizde Ulusal Sağlık Hizmetlerimizi (NSH) koruduk ve binlerce hayat kurtardık." ifadesini kullandı.

Bu haftanın kısmi karantina uygulamasını bitirmek için doğru olmadığını belirten Johnson, evden çalışması mümkün olmayan kişilerin, bu hafta itibariyle iş yerlerine gidebileceğini söyledi. Özellikle inşaat ve imalat sektöründe evden çalışan kişilerin "işe geri dönmeye teşvik edildiklerini" sözlerine ekledi.

Çarşamba gününden itibaren açık havada süresiz bir şekilde zaman geçirilebileceğini ifade eden Johnson, beş kademeden oluşan bir alarm düzeyi belirlediklerini ve İngiltere'nin şu an en ciddi alarm düzeyinin bir altı olan 4'ten 3'e doğru ilerlemekte olduğunu söyledi.

1 Haziran itibariyle mağazaların açılabileceğini söyleyen Johnson, bazı küçük öğrencilerin de okula dönmesini planladıklarını aktardı. İngiltere Başbakanı restoran, kafe ve bar gibi yerlerin ise en erken Temmuz ayında açılabileceğini ifade etti.

Başbakan, ülke dışından gelenlerin karantinaya alınacağını da kaydetti.

SLOGAN DEĞİŞİKLİĞİ ÜLKEYİ İKİYE BÖLDÜ

Bu arada Johnson'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görselde, 23 Mart'tan itibaren kullanılan "Evde kalın, Ulusal Sağlık Hizmetlerini (NHS) koruyun, hayat kurtarın" şeklindeki sloganın "Tetikte kalın, virüsü kontrol edin, hayat kurtarın" olarak değiştirildiği görüldü.

Ancak İngiltere haricinde Birleşik Krallık'ı oluşturan İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda yetkilileri, "Tetikte kalın" sloganının belirsizlik içerdiğini ve kendileri için "Evde kalın" ifadesinin geçerli olacağını açıkladı.

KARANTİNA KURALLARI

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan ve 16 Nisan'da uzatılan kısıtlamalar kapsamında insanlar sokağa, sadece temel ihtiyaçlar için alışveriş, günde bir kez egzersiz, evden yapılamaması durumunda işe gitmek ve başkalarına yardım etmek için dışarı çıkabiliyordu.

Sadece marketler, eczaneler ile paket servisi yapan restoranların hizmet verebildiği ülkede tüm sosyal etkinlikler de yasaklanmıştı.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 31 bin 855 olduğu İngiltere, ölüm sayısı bakımından dünyada ABD'den sonra ikinci, Avrupa'da ise birinci sırada bulunuyor.