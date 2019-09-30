Boris Johnson - İngiltere Başbakanı hakkında cezai soruşturma açılıp açılamayacağı incelenecek

30 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere'de başkentin üst düzey yönetim organı olan Büyük Londra İdaresi, Bağımsız Polis Davranışları Ofisi'nden, Başbakan Boris Johnson hakkında cezai soruşturma açılıp açılamayacağını incelemesini istedi.
Boris Johnson, 2008-2016 yılları arasında Londra Belediye Başkanı olduğu dönemde görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor.
Johnson'a yönelik iddialar ise Jennifer Arcuri adlı iş kadınıyla arkadaşlığı ve ilişkisiyle ilgili.
Teknoloji şirketi kurarak iş dünyasına adım atan 34 yaşındaki Amerikalı eski model Arcuri'nin, Johnson'ın belediye başkanlığı sırasında daha önce reddedildiği bazı görevler için yurt dışına gittiği ve yaklaşık 14 bin dolar sponsoruk geliri elde ettiği öne sürülüyor.
Büyük Londra İdaresi'nden yapılan açıklamada, Arcuri'nin, Johnson'ın belediye başkanlığı sırasında kamudan on binlerce sterlin teşvik aldığı ve dış ticaret ofislerine ayrıcalıklı erişime sahip olduğuna dair iddialar da hatırlatıldı.
Bağımsız Polis Davranışları Ofisi ise İngiltere ve Galler'deki polis güçlerine yönelik şikayetleri ele almaktan ve sistemi denetlemekten sorumlu olan, hükümete bağlı olmayan bir kamu kuruluşu.
Johnson ilk olarak Pazar günü Sunday Times gazetesinin haberinde aktarılan iddiaları ve suçlamaları reddediyor.
Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, Büyük Londra İdaresi'nin "siyasi maksatlı" bir karar aldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Johnson'ın "her şeyi kurallara uygun yaptığı" vurgıulandı.
Büyük Londra İdaresi, doğrudan seçilen Londra Belediye Başkanı ile 25 kişilik Londra Meclisi'nden oluşuyor.
2016'da Boris Johnson'dan sonra göreve seçilen Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden.
Başbakan Boris Johnson ise Temmuz ayında iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni lideri seçilerek bu göreve gelmişti.
Sunday Times gazetesi, Arcuri'nin Johnson'ı "en yakın arkadaşlarından biri" olarak nitelendirdiğini ve Başbakanın Londra Belediye Başkanı'yken onun evini "defalarca ziyaret ettiğini" yazmıştı.
2011'de Londra'ya taşınan Arcuri'nin daha sonra ABD'ye döndüğü ve halen California'da yaşadığı bildiriliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!