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İngiltere'de Boris Johnson hükümetinin, televizyon kullanan kişilerden kamu kuruluşu BBC'ye aktarılmak üzere toplanan lisans ücretini iptal edeceği iddia edildi.

The Times'ta yer alan habere göre Johnson hükümeti, BBC için lisans ücreti yerine Netflix benzeri bir abonelik modeli üzerinde çalışıyor. Hükümetin planının BBC'nin televizyon kanallarının sayısının azaltılması ve bazı radyo istasyonlarının da kapatılmasını öngördüğü ifade ediliyor.

Plana göre ayrıca BBC'nin ekran yüzlerinin ikinci bir iş yapmasının da önüne geçilecek.

Times'a konuşan hükümete yakın bir kaynak, "Lisans ücreti konusunda blöf yapmıyoruz. Bu bir üyelik modeli olmak zorunda. Yüzlerce radyo ve TV istasyonları ile çok büyük bir websiteleri var. Bir budamaya ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde BBC'nin başında bulunan Sir David Clementi, Başbakan Boris Johnson'ı uyararak BBC'ye yönelik saldırıların 'zayıflamış bir Birleşik Krallık'a neden olacağını söylemişti ve Johnson'ı kısa vadeli kararlar almamaya çağırmıştı.

Boris Johnson, BBC'yi Brexit sürecinde taraflı bir tutum takınmakla eleştirmiş ve seçim döneminde lisans ücreti konusunda adımlar atacağı vaadinde bulunmuştu.

İngiltere'de televizyon kullanan herkesten yıllık belli bir miktar lisans ücreti alınıyor. Bu ücret BBC'yi fonlamak için kullanılıyor. Birçoklarına göre BBC'nin bütçesini hazineden yerine doğrudan halktan alması kurumun bağımsız yayıncılık yapabilmesi için önem teşkil ediyor.

Abonelik sistemine geçilmesi durumunda BBC'nin çok önemli bir gelir kaybına uğrayacağı düşünülüyor.