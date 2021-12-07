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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kabine bakanlarından oluşan üst düzey ekibiyle görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası Boris Johnson'ın sözcüsü basına açıklamalarda bulundu. Sözcü, "Başbakan sonuca varmak için henüz çok erken olduğunu ancak Omicron'un özelliklerine ilişkin ilk sonuçların, varyantın Delta'dan daha bulaşıcı olduğunu gösterdiğini belirtti dedi.

İngiltere Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı'nın açıklamasına göre tüm dünyayı alarma geçiren Omicron varyantı İngiltere'de bugüne kadar 336 kişide görüldü.

İngiltere'de 1000'e yakın şüpheli Omicron varyantı olduğu ifade ediliyor.