04 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün parlamentoda yapılan kritik oylamada muhalefet partileriyle birlikte hareket eden 21 milletvekilini Muhafazakar Parti’nin parlamento grubundan ihraç yoluna gitti.
İhraç kararı aralarında eski maliye bakanları Philip Hammond ile Ken Clark, eski adalet bakanı David Gauke ve Winston Churchill’in torunu Sir Nicholas Soames’ın da yer aldığı 21 milletvekiline telefonla bildirildi.
Dün bir milletvekilinin Liberal Demokrat Parti’ye geçmesiyle hükümet çoğunluğunu kaybeden Johnson, ihraç kararlarının ardından parlamentoda iyice zayıfladı.
Muhalefet partilerinin bugün parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasından ülkenin AB’den anlaşmasız ayrılmasını önleyecek bir yasa tasarısını geçirmeye çalışması bekleniyor.
Avam Kamarası'nın yasama işlemlerini bugün tamamlaması halinde tasarı parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası'na havale edilecek.
Muhalefet partileri perşembe günü Lordlar Kamarası'ndaki süreci de hızla tamamlayarak, tasarıyı cuma günü yasalaştırmayı hedefliyor.
Çıkarılacak yasanın, İngiltere ile AB arasında bir Brexit anlaşmasına varılamaması halinde hükümeti AB'den yeni bir erteleme istemeye mecbur bırakacak şekilde formüle edilmesi bekleniyor.
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