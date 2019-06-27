Boris Johnson, BBC'nin kız arkadaşıyla yaşadığı tartışmaya dair sorularına net yanıt vermedi

27 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin genel başkan adayı Boris Johnson, BBC'nin, bağrışmaların ardından partneriyle birlikte yaşadığı eve polis çağrılmasıyla ilgili sorusuna, sevdiklerinin tartışmaya çekilmesinin onlara haksızlık olacağını söyleyerek net bir yanıt vermedi. Johnson, partisinin lideri seçilmesi halinde İngiltere'nin de yeni başbakanı olacak.
İngiliz basını Cuma günü, Boris Johnson'ın partneriyle yaşadığı evden gelen bağrışmaların üzerine komşularının polis çağırdığını bildirmişti.
Guardian gazetesi, kız arkadaşı Carrie Symonds'ın Johnson'a "Bırak beni" ve "Evimden çık" derken duyulduğunu yazdı.
BBC'ye bilgi veren Londra Emniyet Müdürlüğü ise evde bulunan herkesle konuşulduğunu ve herkesin güvende olduğunu açıklamıştı.
Johnson ise konuyla ilgili açıklama yapmayı reddediyor.
BBC'ye konuşan Boris Johnson, özel hayatıyla ilgili yorum yapmasının ailesine "haksızlık" olacağını söyledi.
Johnson, "Ailemi, sevdiklerimi içeren meseleler hakkında konuşmuyorum. Bunun önemli bir nedeni var. Eğer bunu yaparsanız, onları birşeylerin içine çekmiş olursunuz ve bu da onlara haksızlık" dedi.
Pazartesi günü Johnson ve partneri Symonds'ın İngiltere'nin Sussex bölgesinde el ele otururken fotoğrafları yayımlanmıştı. Ekibi, fotoğrafın kurgu olduğu ve onlar tarafından paylaşıldığı iddialarını reddediyor.
Johnson: May'in Brexit anlaşması ölü
Röportaj sırasında Johnson, BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg'in, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) süreciyle ilgili soruları da yanıtladı.
Johnson, İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile müzakere ettiği anlaşmanın "ölü" olduğunu söyledi.
İngiltere'nin mevcut şartlarda AB'den ayrılacağı 31 Ekim'den önce yeni bir anlaşmaya varılmasının mümkün olduğunda ısrar eden Johnson, bunu İngiltere'de ve Avrupa kıtasında siyasi iklimin çok değişmiş olmasına bağladı.
Boris Johnson, "Bence siyaset 29 Mart'tan beri çok değişti" dedi.
Johnson, "Neye ihtiyaç olduğu konusunda bence Manş Denizi'nin her iki yakasında gerçekten farklı bir anlayış söz konusu" ifadelerini kullandı.
İngiltere'nin normal şartlarda AB'den 29 Mart'ta ayrılacaktı. Ancak Brexit Anlaşması'nın İngiltere Parlamentosu'ndan geçmemesi üzerine Londra Brüksel'den iki kez erteleme istemişti.
Brexit önce 30 Haziran'a, sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.
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