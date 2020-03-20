20 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, basın toplantısında, "Önümüzdeki 12 hafta içinde yeni tip koronavirüste (Kovid-19) durumu tersine çevirebilir ve bu virüsü gönderebiliriz. Ancak bu durum sadece belirlediğimiz adımları atarsak olur." dedi.
Johnson, ilk kez bir İngiliz hastanın "rastgellenmiş Kovid-19 tedavisi" denemesine tabi tutulduğunu kaydetti.
Kişilerin belirti göstermeden virüsü atlatıp atlatmadıklarını öğrenebilecekleri antikor testlerinin başarılı şekilde geliştirilmesi halinde bunlardan yüz binlerce tedarik edebileceklerini söyleyen Johnson, böyle bir testin insanların korkmadan işlerine dönebileceği anlamına geldiğini vurguladı.
İşletmelere "Çalışanlarınızın arkasında durun, biz de sizin arkanızda duracağız." mesajı veren Johnson, bir destek paketi açıklayacaklarını bildirdi.
ÖLÜ SAYISI 144 OLDU
Bu arada İngiltere'de son 24 saatte 40 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 144'e ulaştı. Vaka sayısı da 643 artarak 3 bin 269'ye yükseldi.
Öte yandan Londra'yı terk ederek 35 kilometre uzaklıkta İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ne giden 93 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth yazılı açıklama yaptı.
Açıklamasında, "Birleşik Krallık ve dünya çapında birçok kişi ve ailenin büyük bir endişe ve belirsizlik dönemine girdiğini biliyoruz." diyen Kraliçe, halktan tavsiyelere uymasını istedi.
KORONAVİRÜS KURBANLARI İÇİN GEÇİCİ MORG KURULDU
Londra'da Kovid-19 nedeniyle ölümlerin artması sonrasında soğutuculu çadır, morg olarak kullanılmak üzere kuruldu. Yetkililer, yaklaşık 100 cesedin muhafaza edileceği geçici morgun hafta sonuna hazır olacağını bildirdi.
HÜKÜMET GERİ ADIM ATMIŞTI
Toplumsal bağışıklık kazanılması için virüsün kontrollü bir şekilde yayılması stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, eleştirilerin ve toplamda ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik değerlendirmelerin ardından politikasında bazı değişikliklere gitmişti.
Başbakan Johnson, pazartesi yaptığı açıklamada halka gereksiz sosyal temas ve gereksiz seyahatlerden kaçınmaları tavsiyesinde bulunmuştu.
Halktan bar, restoran ve tiyatro gibi mekanlara gitmekten kaçınmasını isteyen Johnson, bu tür mekanları kapatma yönünde bir kararı almak için erken olduğunu ifade etmişti.
Johnson, tavsiyelerin özellikle 70 yaşın üzerindekiler, hamileler ve başka hastalığı bulunanlar için kritik önem taşıdığını vurgulamıştı.
Hükümet, son olarak yeni bir emre kadar tüm okulların kapatılmasına da karar vermişti.
Ayrıca Londra'da metro hatlarının kısmen kapatılmasına yönelik uygulama da hayata geçmişti. Bugünden geçerli olmak üzere bir sonraki duyuruya kadar 40 metro istasyonu kapatılmıştı.
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